Вони стосуватимуться як ранкових, так і вечірніх рейсів. Киян заздалегідь перепросили за тимчасові незручності.
За темою У Києві вперше за 5 років масштабно змінять маршрути громадського транспорту
Рейси, які скасують 5 січня
- №7416 (вечір);
- №7423 (вечір);
- №7424 (вечір);
- №7431 (вечір).
Рейси, які скасують 6 січня
- №7307 (ранок);
- №7308 (ранок);
- №7315 (ранок);
- №7316 (ранок);
- №7416 (вечір);
- №7423 (вечір);
- №7424 (вечір);
- №7431 (вечір).
Текст публікації Київпастрансу:
Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування таких рейсів міської електрички з технічних причин:
- 5 січня 2022 року (вечір) – №7416, 7423, 7424, 7431;
- 6 січня 2022 року (ранок) – №7307, 7308, 7315, 7316;
- 6 січня 2022 року (вечір) – №7416, 7423, 7424, 7431.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.