Они будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов. Перед киевлянами заранее извинились за временные неудобства.

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Рейсы, которые отменят 5 января

  • №7416 (вечер);
  • №7423 (вечер);
  • №7424 (вечер);
  • №7431 (вечер).

Рейси, які скасують 6 січня

  • №7307 (утро);
  • №7308 (утро);
  • №7315 (утро);
  • №7316 (утро);
  • №7416 (вечер);
  • №7423 (вечер);
  • №7424 (вечер);
  • №7431 (вечер).

Текст публикации Киевпасстранса:

Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование таких рейсов городской электрички по техническим причинам:

  • 5 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431;
  • 6 января 2022 года (утро) – №7307, 7308, 7315, 7316;
  • 6 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431.

Извиняемся за временные неудобства.