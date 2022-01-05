Они будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов. Перед киевлянами заранее извинились за временные неудобства.

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Рейсы, которые отменят 5 января

№7416 (вечер);

№7423 (вечер);

№7424 (вечер);

№7431 (вечер).

Рейси, які скасують 6 січня

№7307 (утро);

№7308 (утро);

№7315 (утро);

№7316 (утро);

№7416 (вечер);

№7423 (вечер);

№7424 (вечер);

№7431 (вечер).

Важно! Все указанные рейсы городской электрички 5 – 6 января отменили по техническим причинам.

Текст публикации Киевпасстранса:

Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование таких рейсов городской электрички по техническим причинам:

5 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431;

6 января 2022 года (утро) – №7307, 7308, 7315, 7316;

6 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431.

Извиняемся за временные неудобства.