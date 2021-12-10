Киянам нагадали, що робити з несправними та старими гаджетами

Технічні прилади та гаджети не можна викидати у звичайне сміття. Їх треба правильно утилізовувати, тому у Києві працюють пункти прийому непотрібного власникам обладнання.

Голова постійної комісії з питань екологічної політики Київради Костянтин Яловий вирішив ще раз нагадати киянам про те, що робити зі старими гаджетами. Ця інформація є особливо важливою напередодні новорічних свят, коли головними подарунками виступають смартфони, смарт-годинники та інші електронні предмети.

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Окрім масової купівлі нових гаджетів, на кінець року припадає також пік викидання старої техніки. Саме тому нагадування посадовця про необхідність утилізації електроніки є настільки актуальним.

Переробляють 80% сировини

Посадовець зазначив, що викидати зламані або застарілі гаджети у смітник категорично не можна.

Обладнання і пристрої треба привозити до спеціальних пунктів прийому.

Найбільшим місцем для зборів електронних пристроїв у Києві є Центр управління відходами, який працює на вулиці Полковника Шутова, 16.



Кожен пристрій який кияни здають сюди на утилізацію, вручну розбирають на компоненти й сортують за видом матеріалів: пластик, метали, скло, дроти, плати тощо. 80% цієї сировини переробляють на нові товари,

– підкреслив Яловий.

Техніку від населення, судячи з офіційного сайту Центру управління відходами, компанія приймає безкоштовно – треба лише привезти її на полігон. Працює на прийом центр щосереди з 9:00 до 18:00.

Повний текст допису Костянтина Ялового у фейсбуці:

До новорічних свят ще три тижні. Але вже зараз українці починають готувати подарунки для своїх рідних і близьких. Сьогодні дуже популярним є дарувати смартфони, розумні годинки та іншу сучасну електроніку. Але куди подіти старі гаджети, які вийшли з ладу або морально застаріли? В жодному разі – не викидати у смітник. Ось лише кілька фактів про електронне сміття:

сьогодні у світі утилізується лише 12,5% електронних відходів;

електронні відходи становлять 2% сміття США на сміттєзвалищах, але при цьому складають чималий відсоток загальної кількості токсичних відходів;

для виготовлення одного комп’ютера потрібно 240 кілограмів викопного палива, 22 кілограми хімічних речовин та 1,5 тонни води;

електронні відходи часто взагалі не є сміттям, а обладнанням або деталями, які підходять для повторного використання або можуть бути перероблені на матеріали;

американці викидають телефони, що містять золота/срібла на понад 60 мільйонів доларів щороку.

Електронні гаджети та електричне обладнання слід правильно утилізовувати. Для цього в Києві існують спеціальні пункти прийому. Одним з найбільших є Центр управління відходами на вулиці Полковника Шутова, 16. Кожен пристрій який ви здаєте сюди на утилізацію, вручну розбирають на компоненти й сортують за видом матеріалів: пластик, метали, скло, дроти, плати тощо. 80% цієї сировини переробляють на нові товари.

Даруйте близьким людям не лише гаджети але, найперше, свою любов і увагу. Та, звісно ж, залишайтеся екологічними.