Глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Киевсовета Константин Яловой решил еще раз напомнить киевлянам о том, что делать со старыми гаджетами. Эта информация особенно важна в канун новогодних праздников, когда главными подарками выступают смартфоны, смарт-часы и другие электронные предметы.

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Кроме массовой покупки новых гаджетов, к концу года приходится также пик выбрасывания старой техники. Именно поэтому напоминание чиновника о необходимости утилизации электроники настолько актуально.

Перерабатывают 80% сырья

Чиновник отметил, что выбрасывать сломанные или устаревшие гаджеты в мусорку категорически нельзя.

Оборудование и устройства следует привозить в специальные пункты приема.

Наибольшее место для сборов электронных устройств в Киеве – Центр управления отходами, который работает на улице Полковника Шутова, 16.

Каждое устройство, которое киевляне сдают сюда на утилизацию, вручную разбирают на компоненты и сортируют по виду материалов: пластик, металлы, стекло, провода, платы и т.д. 80% этого сырья перерабатывают на новые товары,

– подчеркнул Яловый.

Технику от населения, судя по официальному сайту Центра управления отходами, компания принимает бесплатно – нужно только привезти ее на полигон. Работает на прием центр каждую среду с 9:00 до 18:00.

Полный текст публикации Константина Ялового в фейсбуке:

До новогодних праздников еще три недели. Но уже сейчас украинцы начинают готовить подарки своим родным и близким. Сегодня очень популярно дарить смартфоны, умные часы и другую современную электронику. Но куда девать старые гаджеты, вышедшие из строя или морально устаревшие? Ни в коем случае – не выбрасывать в помойку. Вот несколько фактов об электронном мусоре:

сегодня в мире утилизируется всего 12,5% электронных отходов;

электронные отходы составляют 2% мусора США на свалках, но при этом составляют немалый процент общего количества токсичных отходов;

для изготовления одного компьютера требуется 240 килограммов ископаемого топлива, 22 килограмма химических веществ и 1,5 тонны воды;

электронные отходы часто вообще не являются мусором, а оборудованием или деталями, подходящими для повторного использования или могут быть переработаны в материалы;

американцы выбрасывают телефоны, которые содержат золота/серебра более чем на 60 миллионов долларов ежегодно.

Электронные гаджеты и электрическое оборудование следует правильно утилизировать. Для этого в Киеве есть специальные пункты приема. Одним из крупнейших является Центр управления отходами на улице Полковника Шутова, 16. Каждое устройство, которое вы сдаете сюда на утилизацию, вручную разбирают на компоненты и сортируют по виду материалов: пластик, металлы, стекло, провода, платы и т.д. 80% этого сырья перерабатывают на новые товары.

Дарите близким людям не только гаджеты, но, прежде всего, свою любовь и внимание. Но, конечно, оставайтесь экологичными.