Киянам пообіцяли масштабну реконструкцію Хрещатика: як зміниться головна вулиця столиці

Головну вулицю Києва, Хрещатик, очікує масштабна реконструкція. Вона запланована на 2022 рік.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. Він зізнався, що зараз йому не подобається зовнішній вигляд одного із символів Києва.

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Як зміниться Хрещатик

На вулиці замінять гідроізоляцію.

Також влада має намір відремонтувати підземні переходи.

Ще одна частина оновлення Хрещатика – перестелення гранітної покрівлі.

Загалом зміниться концепція вулиці.

Досить дороге задоволення – понад мільярд гривень це буде коштувати. І каштани на Хрещатику будуть. Хрещатик ви впізнаєте, але він буде абсолютно старий новий Хрещатик,

– пообіцяв Кличко.

Кличко пообіцяв масштабну реконструкцію Хрещатика: відео

На Київ у новому році мають витратити 13 мільярдів гривень

В КМДА поділилися планами про витрати на оновлення інфраструктури Києва у 2022 році. На це має бути виділено понад 13 мільярдів гривень. Більша частина суми піде на капітальні ремонти.