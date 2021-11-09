Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. Він зізнався, що зараз йому не подобається зовнішній вигляд одного із символів Києва.
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Як зміниться Хрещатик
- На вулиці замінять гідроізоляцію.
- Також влада має намір відремонтувати підземні переходи.
- Ще одна частина оновлення Хрещатика – перестелення гранітної покрівлі.
- Загалом зміниться концепція вулиці.
Досить дороге задоволення – понад мільярд гривень це буде коштувати. І каштани на Хрещатику будуть. Хрещатик ви впізнаєте, але він буде абсолютно старий новий Хрещатик,
– пообіцяв Кличко.
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На Київ у новому році мають витратити 13 мільярдів гривень
В КМДА поділилися планами про витрати на оновлення інфраструктури Києва у 2022 році. На це має бути виділено понад 13 мільярдів гривень. Більша частина суми піде на капітальні ремонти.