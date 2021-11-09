Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. Він зізнався, що зараз йому не подобається зовнішній вигляд одного із символів Києва.

Цікаве Як змінився Київ за 100 років: цікава добірка фотографій

Як зміниться Хрещатик

На вулиці замінять гідроізоляцію.

Також влада має намір відремонтувати підземні переходи.

Ще одна частина оновлення Хрещатика – перестелення гранітної покрівлі.

Загалом зміниться концепція вулиці.

Досить дороге задоволення – понад мільярд гривень це буде коштувати. І каштани на Хрещатику будуть. Хрещатик ви впізнаєте, але він буде абсолютно старий новий Хрещатик,

– пообіцяв Кличко.

Кличко пообіцяв масштабну реконструкцію Хрещатика: відео

На Київ у новому році мають витратити 13 мільярдів гривень

В КМДА поділилися планами про витрати на оновлення інфраструктури Києва у 2022 році. На це має бути виділено понад 13 мільярдів гривень. Більша частина суми піде на капітальні ремонти.