Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он признался, что сейчас ему не нравится внешний вид одного из символов Киева.
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Как изменится Крещатик
- На улице заменят гидроизоляцию.
- Также власти намерены отремонтировать подземные переходы.
- Еще одна часть обновления Крещатика – перестил гранитной кровли.
- В целом изменится концепция улицы.
Довольно дорогое удовольствие – более миллиарда гривен это будет стоить. И каштаны на Крещатике будут. Крещатик вы узнаете, но он будет совершенно старый новый Крещатик,
– пообещал Кличко.
Кличко пообещал масштабную реконструкцию Крещатика: видео
На Киев в новом году должны потратить 13 миллиардов гривен
В КГГА поделились планами расходов на обновление инфраструктуры Киева в 2022 году. На это должно быть выделено более 13 миллиардов гривен. Большая часть суммы уйдет на капитальные ремонты.