По словам директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Натальи Мельник, 6 миллиардов гривен пойдут на капитальные вложения, а еще 7,2 миллиарда – на капремонты.

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Медицина и образование не останутся без средств

Чиновница заверила, что существенное финансирование получат и другие сферы. Суммы там будут меньше, однако достаточными для реализации важных проектов.

По прогнозу финансирования, в 2022 году наибольшие объемы средств будет направлены на развитие транспортной инфраструктуры и дорожное хозяйство – 7,2 миллиарда гривен, жилищно-коммунальное хозяйство – 3,4 миллиарда гривен, образование – 1,4 миллиарда гривен и здравоохранение – 445,2 миллиона гривен,

– сказала Мельник.

Что планируют изменить в новом году

Обновление дорожного фонда.

Развитие городской транспортной сети: метрополитен, сеть рельсового транспорта, парковочного пространства и велоинфраструктуры.

Реконструкция жилищного и лифтового хозяйства.

Создание учреждений социальной поддержки и защиты.

Улучшение условий в учебных заведениях – особенно в густонаселенных микрорайонах столицы.

Реконструкция учреждений культуры и спорта.

Мельник отметила, что приоритет будет отдан завершению уже начатых объектов, а также тех, которые финансируются из Государственного фонда регионального развития.

Что касается объектов капитального ремонта, то в первую очередь будут делать те, которые победили в конкурсе Общественного бюджета, и те, которые обязательно должны быть завершены до конца 2022 году.

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