За словами директорки Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталії Мельник, 6 мільярдів гривень підуть на капітальні вкладення, а ще 7,2 мільярда – на капремонти.

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Медицина та освіта не залишаться без коштів

Чиновниця запевнила, що істотне фінансування отримають й інші сфери. Суми там будуть меншими, однак достатніми для реалізації важливих проєктів.

За прогнозом фінансування, у 2022 році найбільші обсяги коштів буде спрямовано на розвиток транспортної інфраструктури та дорожнє господарство – 7,2 мільярда гривень, житлово-комунальне господарство – 3,4 мільярда гривень, освіту – 1,4 мільярда гривень та охорону здоров’я – 445,2 мільйона гривень,

– сказала Мельник.

Що планують змінити у новому році

Оновлення дорожнього фонду.

Розвиток міської транспортної мережі: метрополітен, мережу рейкового транспорту, паркувального простору та велоінфраструктури.

Реконструкція житлового та ліфтового господарства.

Створення закладів соціальної підтримки та захисту.

Покращення умов у закладах освіти – особливо у густонаселених мікрорайонах столиці.

Реконструкція закладів культури та спорту.

Мельник наголосила, що пріоритет надаватиметься завершенню вже початих об’єктів, а також тих, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку.

Що стосується об’єктів капітального ремонту, то першочергово робитимуть ті, котрі перемогли у конкурсі Громадського бюджету, і ті, які обов'язково мають бути завершені до кінця 2022 році.

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