Кияни гуртом "оживили" годинник на Грушевського, який стояв понад 10 років

У Києві відновили годинник на фасаді Інституту історії України НАН на вулиці Грушевського, 4. Його стрілки стояли впродовж більш ніж 10 років і 8 грудня знову пішли.

Аби поремонтувати велетенський циферблат, знадобилося 200 000 гривень. Їх надали 300 жителів столиці як доброчинну пожертву.

Цікаво Київські активісти самостійно відновили фасад історичного будинку



Годинник не ремонтували понад 10 років через рідкісні деталі / Фото "Хмарочоса"

Вирішили і зробили

На поламану візитівку вулиці Грушевського ще влітку звернули увагу журналісти.

Проблема здавалася невирішуваною через недофінансування наукової установи, на якій його спорудили, та складний механізм, до якого вже нереально підібрати сучасні деталі.

Після суспільного розголосу цим зацікавилися активісти й вирішили взятися за справу.



Майстри виготовили до годинника нові легкі стрілки / Фото "Хмарочоса"



Імена доброчинців, які врятували годинник, вписали на табличку / Фото "Хмарочоса"

Об'єдналися небайдужі й навіть політики

У серпні громадська організація "Зміни" та народний депутат України Роман Грищук ("Слуга народу") оголосили старт збору грошей на Спільнокошті. Зрештою їм вдалося покрити усі витрати на ремонт. Імена кожного з них вписали на табличку, яка висітиме під оновленою пам'яткою.

Роботи над годинником було багато: підготовка й оцінка, заміна старої електроніки і всього механізму, реставрація циферблату і підсвітки, а також заміна стрілок,

– розповів парламентар.

Робота ускладнилась тим, що старі стрілки були занадто важкими та несиметричними. А це заважало годиннику нормально працювати.

Цей годинник встановили у 1958 році, а в 2000-х рокав він почав давати збої й врешті зовсім зупинився.

Однак реставратори, які взялися за проєкт, знайшли рішення: вони виготовили нові легкі стрілки зі сталі та алюмінію, а старі передали до музею.

Крім того, старому годиннику вдалося повернути голос. Тепер він знову битиме щогодини з 8:00 до 20:00. А о 12:00 на вулиці Грушевського лунатиме легендарна "Реве та стогне Дніпр широкий". Ввечері, о 18:00, перехожі насолоджуватимуться звуками "Як тебе не любити, Києве мій".