Кияни платитимуть за проїзд не більше 12 гривень, однак туристам доведеться розщедритися

Мер Києва Віталій Кличко назвав ціни на проїзд у комунальному транспорті столиці, які встановлять після кінця опалювального сезону. За словами міського голови, вартість однієї поїздки варіюватиметься від того, де прописаний пасажир.

Очільник Києва стверджує, що остаточне рішення про підняття цін ще не прийнято. Наразі чиновники лише розглядають можливі ціни.

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Кличко наголосив, що всі варіанти тарифів розглядатимуть лише після обґрунтування, претензій та обговорень.

Туристи платитимуть найбільше

Голова КМДА каже, що вартість єдиноразового проїзду для киян може бути встановлена на рівні 12 гривень. Купувати такі квитки можна буде по картці киянина.

Мешканці області матимуть змогу купити проїзний з цінником у 14 гривень.

Дорожче за все платитимуть туристи, які купуватимуть єдиноразові квитки. Наразі чиновники розглядають тариф у 20 гривень.

Також Кличко зазначив, що у Києві збережуть усі пільги на безкоштовний проїзд для певних верств населення. Для утримання пільг та тарифі за проїзд, нижчих від собівартості, столиця щороку дотує у транспортну галузь 4,5 мільярда гривень на рік.

Для того, щоб транспортні компанії міста не несли величезних збитків, 7 грудня Київрада намагатиметься проголосувати за зміну бюджету та виділення Київпастрансу і метрополітену 500 додаткових мільйонів гривень.