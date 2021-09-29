Киянин проїхав через півміста, аби спиляти букву "Т" у назві Троєщини

Чоловіка, який поводився досить неадекватно, затримали бійці Муніципальної варти на перехресті проспектів Маяковського та Романа Шухевича у Києві. Зловмисник мав при собі пилку, якою намагався "змінити" назву столичного спального району.

Коли правоохоронці підійшли до чоловіка, той не чинив опір та не намагався втекти. Лише плутано пояснив бійцям Муніципальної охорони мотиви свого незрозумілого вчинку.

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За словами вандала, того не влаштовувала назва Троєщини.

Поїхав усувати "волнєніє"

Інцидент стався вдень 28 вересня біля надпису "Троєщина", який встановили меценати з Film.ua. Букви об'єкту зробили схожими на знаменитий напис Hollywood у Лос-Анджелесі.

Втім, як з'ясувалося, молодий чоловік, що мешкає на Відрадному, був дуже незадоволений назвою району. Тому він вирішив озброїтися пилкою по металу та зрізати першу літеру.

За цим заняттям його й спіймав наряд муніципалів.

Чоловік пояснив, що з району "пішло словесне волнєніє", тому він і вирішив його "усунути". Зловмисника затримали. Бійці Муніципальної варти передали чоловіка правоохоронцям. Як кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео з чоловіком, який хотів спиляти букву на в'їзді на "Троєщину":

Букву вже зрізали

У 2020 році подібний інцидент вже відбувався. Тільки зловмиснику вдалося спиляти букву "Т" та втекти з нею непоміченим. На якийсь час мешканці району дивилися на надпис "роєщина", але згодом об'єкт відновили.