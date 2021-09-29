Коли правоохоронці підійшли до чоловіка, той не чинив опір та не намагався втекти. Лише плутано пояснив бійцям Муніципальної охорони мотиви свого незрозумілого вчинку.

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За словами вандала, того не влаштовувала назва Троєщини.

Поїхав усувати "волнєніє"

Інцидент стався вдень 28 вересня біля надпису "Троєщина", який встановили меценати з Film.ua. Букви об'єкту зробили схожими на знаменитий напис Hollywood у Лос-Анджелесі.

Втім, як з'ясувалося, молодий чоловік, що мешкає на Відрадному, був дуже незадоволений назвою району. Тому він вирішив озброїтися пилкою по металу та зрізати першу літеру.

За цим заняттям його й спіймав наряд муніципалів.

Чоловік пояснив, що з району "пішло словесне волнєніє", тому він і вирішив його "усунути". Зловмисника затримали. Бійці Муніципальної варти передали чоловіка правоохоронцям. Як кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео з чоловіком, який хотів спиляти букву на в'їзді на "Троєщину":

Букву вже зрізали

У 2020 році подібний інцидент вже відбувався. Тільки зловмиснику вдалося спиляти букву "Т" та втекти з нею непоміченим. На якийсь час мешканці району дивилися на надпис "роєщина", але згодом об'єкт відновили.