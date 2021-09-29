Когда правоохранители подошли к мужчине, тот не сопротивлялся и не пытался бежать. Только путано объяснил бойцам Муниципальной стражи мотивы своего непонятного поступка.

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По словам вандала, того не устраивала название Троещины.

Поехал устранять "волнение"

Инцидент произошел днем ​​28 сентября у надписи "Троещина", который установили меценаты из Film.ua. Буквы объекта сделали похожими на знаменитую надпись Hollywood в Лос-Анджелесе.

Впрочем, как выяснилось, мужчина, который живет на Отрадном, был очень недоволен названием района. Поэтому он решил вооружиться ножовкой по металлу и срезать первую букву.

За этим занятием его и поймал наряд муниципалов.

Мужчина объяснил, что из района "шло словесное волнение", поэтому он и решил его "устранить". Злоумышленника задержали. Бойцы Муниципальной стражи передали мужчину правоохранителям. Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно.

Смотрите видео с мужчиной, который хотел спилить букву на въезде на "Троещину":

Букву уже срезали

В 2020 году подобный инцидент уже происходил. Только злоумышленнику удалось спилить букву "Т" и убежать с ней незамеченным. На время жители района смотрели на надпись "роещина", но впоследствии объект восстановили.