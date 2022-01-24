Киянка оселила у квартирі 200 врятованих серед зими кажанів: фото незвичної звірини

Киянка Тетяна Ляшенко в люті морози врятувала майже 200 червонокнижних кажанів. Аби вберегти їх від загибелі, до весни жінка прихистила їх у себе в квартирі.

Аби не переривати зимову сплячку тваринок, їхня рятівниця помістила рукокрилих у холодильник. Так вони безпечно зможуть перечекати холоди до потепління. А вже тоді їх знову можна буде випустити на волю.

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Кажанів ледь не вбили міські пастки

Тетяна розповіла, що керує командою з порятунку тварин. Разом із однодумцями вона визволила кажанів із під'їздів та шахт ліфтів.

Жінка розповіла, що зазвичай взимку ці створіння сплять. Однак часто їх будять прокладачі кабелів. Відтак, тваринки залітають в теплі під'їзди і вже не можуть заснути. Тим часом надворі на них чигає смертельна небезпека – вони можуть загинути від переохолодження.



Кажани перебудуть зиму в холодильнику рятівниці / Фото TEXTY.ORG.UA



Багато українців упереджено ставляться до рідкісних тваринок / Фото TEXTY.ORG.UA

Забобони загрожують зникненню дивовижних летючих мишей

Деякі види кажанів можуть гуртуватися в колонії чисельністю до 3000 особин.

Рятувальники скаржаться і на те, що не меншої шкоди кажанам завдають люди, які часто ставляться до них упереджено. Так, дехто вірить в забобони й асоціює незвичних тваринок із сатаною. Через це нещасних вимітають віниками на мороз і навіть вбивають.

Втім, знаходяться і такі люди, які переймаються збереженням фауни України і забирають малюків до себе, аби потім передати фахівцям.