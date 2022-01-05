Інцидент трапився о 23:30. На виклик господарів квартири приїхав підрозділ Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Випав з вентиляції

Рятувальники з'ясували, що кажан випав з вентиляційного отвору. Вони упіймали тварину та випустили за межами міста.

До робіт залучили 4 людей особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



Рятувальники випустили тварину за межами міста / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Кажани можуть залітати в будинки та спати там удень. Однак вночі вони прокидаються й непокоять господарів помешкань.

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