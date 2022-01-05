Инцидент произошел в 23:30. На вызов хозяев квартиры приехало подразделение Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Выпал из вентиляции

Спасатели выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия. Они поймали животное и выпустили за город.

К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Спасатели выпустили животное за пределами города / Фото ГСЧС

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