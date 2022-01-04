Инцидент произошел 3 января. Об этом сообщило местное издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Заметьте Отель раздавал клиентам фейковые наклейки на места для водителей с инвалидностью

Двое людей спали в яму в торговом центре

В ТРЦ Appolo мужчина и женщина упали в яму возле эскалатора на первом этаже. Предварительно все произошло потому, что конструкцию ремонтируют, а место нормально не обезопасили,

– сообщило издание.

Именно поэтому слепая женщина и мужчина, который плохо видит упали. Их госпитализировали в отделение лицевой хирургии 4 больницы. Мужчина во время падения выбил зуб.

Последние инциденты в Украине, связанные с людьми с инвалидностью

В июле во Львове на улице Листопадового чина отель предоставлял наклейки якобы для людей с инвалидностью. Они были ненастоящие.

В сентябре 2021 года в Запорожской области мужчина с инвалидностью решил взорвать гранату "Ф-1" во дворе своего дома. Известно, что у мужчины нет ноги и сахарный диабет. 70-летний дедушка очень пострадал при взрыве.

В ноябре 2021 года в Киеве уволили ассистентку воспитателя, которая ранее обнародовала видео с буллингом над ребенком с инвалидностью. Впоследствии директор школы решил уволить ее, а не учительницу, которая издевалась над учеником.

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