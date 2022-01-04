Інцидент трапився 3 січня. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зауважте Готель роздавав клієнтам фейкові наліпки на місця для водіїв з інвалідністю

Двоє людей спали в яму в торговому центрі

У ТРЦ Appolo чоловік та жінка впали в яму біля ескалатора на першому поверсі. Попередньо все сталося тому, що конструкцію ремонтують, а місце нормально не убезпечили,

– повідомило видання.

Саме тому сліпа жінка та чоловік, який погано бачить впали. Їх госпіталізували у відділення лицьової хірургії 4 лікарні. Чоловік під час падіння вибив зуб.

Останні інциденти в Україні, пов'язані з людьми з інвалідністю

У липні у Львові на вулиці Листопадового Чину готель надавав наліпки нібито для людей з інвалідністю. Вони були несправжні.

У вересні 2021 року у Запорізькій області чоловік з інвалідністю вирішив підірвати гранату "Ф-1" на подвір'ї свого будинку. Відомо, що у чоловіка немає ноги та цукровий діабет. 70-річний дудусь дуже постраждав під час вибуху.

У листопаді 2021 року у Києві звільнили асистентку вихователя, яка раніше оприлюднила відео з булінгом над дитиною з інвалідністю. Згодом директор школи вирішив звільнити її, а не вчительку, яка з знущалася з учня.

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