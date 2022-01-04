Інцидент трапився 3 січня. Про це повідомило місцеве видання з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Двоє людей спали в яму в торговому центрі

У ТРЦ Appolo чоловік та жінка впали в яму біля ескалатора на першому поверсі. Попередньо все сталося тому, що конструкцію ремонтують, а місце нормально не убезпечили,
– повідомило видання.

Саме тому сліпа жінка та чоловік, який погано бачить впали. Їх госпіталізували у відділення лицьової хірургії 4 лікарні. Чоловік під час падіння вибив зуб.

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