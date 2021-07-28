Інцидент трапився 27 липня увечері. Велопатрульні зазначають, що готель зробив паркувальний майданчик для своїх потреб.

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Хотів залагодити

  • Поліцейські виявили на автостоянці BMW з наліпкою.
  • Це означало, що водій – особа з інвалідністю та може паркуватись у відповідному місці.
  • Однак наліпка не відповідала правилам дорожнього руху. Тому патрульні запідозрили, що авто не повинно було б стояти там.
  • Велопатрульні звернулися в готель, щоб знайти водія.
  • Працівник готелю всіляко намагався налагодити ситуацію і запропонував переставити автомобіль. Проте це не допомогло.
  • Згодом клієнт готелю сказав: не бачив знак, що не дозволяє там паркуватися. Відповідних документів він не має. Наліпку чоловікові дав готель.
  • Проти водія відкрили справу через паркування на місці для людей з інвалідністю.
  • Він має сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

У Львові водій припаркувався на місці для людей з інвалідністю, бо мав відповідну наліпку з готелю: відео