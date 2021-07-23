Столичні парковки – це відповідальність спеціального комунального підприємства "Київтранспарксервіс". Зараз під ним понад тисяча різних майданчиків для паркування у місті.

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Чому не варто нікому платити готівкою

Однак комунальне підприємство самостійно обслуговує не всі парковки. Частину з них здають в оренду бізнесу, а вони вже збирають гроші з водіїв.

Підприємство здає бізнесу ті парковки, які в народі називають "нічним", а офіційно – спеціально обладнаними. Це там, де зазвичай паркан, охорона й платити треба не за годину, а за добу. Здебільшого вони у спальних районах.

Також є так звані паркомісця для денного паркування. Офіційно їх називають відведеними. Як правило, вони помарковані синьою смугою. Їх багато саме в центральних районах міста. От їх комунальне підприємство бізнесу не здає й обслуговує самостійно, а тому й має збирати плату з водіїв.



Комунальне підприємство самостійно обслуговує не всі парковки / Фото "Київтранспарксервісу"

Жодних паркувальників чи охоронців тут не повинно бути, бо комунальне підприємство збирає гроші за парковку винятково у безготівковий спосіб. Паркувальників місто взагалі заборонило ще 4 роки тому. Усі ці "дяді в жилетах" – це просто розвод.

Будь ласка, не сплачуйте готівкою нікому. Взагалі не існує такого методу сплати за паркування. Є безготівковий мобільний додаток "Київ Цифровий", є мобільні банківські додатки Monobank і "Приват24". Можливо сплатити через термінал iPay,

– розповів начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

І все. Більше жодного варіанту, жодної готівки, жодному "дяді". Втім, вони продовжують "стригти" водіїв, а з ними й місто.

"Чоловіки у жилетах" на вулицях постійно

У Києві на вулиці Саксаганського завжди щільний трафік і припаркуватися вдень – ще той виклик. Це знають не тільки водії, але й "чоловіки у жилетах". Вони тут як на роботі – з 9:00 до 18:00 і в пекуче сонце, і в дощ. Їм увесь час передають гроші. Не можна готівкою, кажете? Точно?



"Чоловіки у жилетах" збирають гроші у водіїв / Скриншот з відео Bihus.Info

Чому платити готівкою ризиковано

Платити готівкою ще й ризиковано. Про те, що ви заплатили, знає тільки паркувальник. Місто нічого не отримує, а отже вас можуть оштрафувати. Це зробить інспектор з паркування. Однак не варто плутати його з неофіційними паркувальниками – інспектори штрафують, а не паркують.

За словами інспектора з паркування, те, що людина заплатила готівкою, не звільняє її від відповідальності, тому її все одно можуть оштрафувати.

Зараз стягнення складає двадцятикратну вартість години паркування – 700 гривень штрафу. Тому не потрібно сплачувати готівкою жодним людям.



Платити готівкою за паркування ризиковано / Фото "Київтранспарксервісу"

Як платити за паркування у додатку

У застосунку "Київ Цифровий" обираєте опцію "Погодинне паркування". Потім вводите номер свого авто, обираєте парковку і все – старт. Система автоматично починає відлік часу.

Вкінці просто потрібно натиснути "Завершити паркування" і програма зніме гроші з вашої картки, яка прив'язана до застосунку.



Оплатити паркування дуже просто / Скриншот з відео Bihus.Info

Наш досвід свідчить, що нахабного вимагання чи шантажування немає. Незаконні паркувальники справді є. Так, вони беруть готівку. Однак це тільки ваш вибір, чи платити їм гроші.

Довідка. Якщо у вас вимагають гроші або ви бачите незаконного паркувальника – кличе поліцію чи дзвоніть за гарячим номером комунального підприємства: 0-800-300-516.

Скільки виявили порушників

У 2020 році "Київтранспарксервіс" направив у поліцію аж 20 повідомлень про зафіксовані ним порушення. У 2021 році вони стали злішими, але зовсім трохи. Впродовж 6 місяців – 35 скарг.

Хто отримує гроші за паркування

Комунальне підприємство недозбирує гроші в бюджет, бо офіційно відмовилось від паркувальників ще 4 роки тому. Однак вони тут все одно є. Тільки тепер незаконно. Вони беруть гроші, але віддають їх не місту, а комусь, хто їм сказав там бути. Цікаво, кому?

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Ми запитали про це у чиновників. Вони кажуть, що це якісь загадкові треті особи, які працюють за кримінальною схемою. Однак і статистика заяв від комунального підприємства, і млявість поліцейських, які щодня їздять повз незаконних паркувальників, натякають, що всім так зручно й вигідно.

Одна зі схем – "нічні парковки"

Є ще спеціально облаштовані майданчики – "нічні парковки". Здебільшого, там є охорона, паркан. Комунальне підприємство напряму їх не обслуговує, а віддає в оренду бізнесу. "Чорних паркувальників" немає, але є своя схема – "місця привиди".



"Нічні парковки" комунальне підприємство напряму не обслуговує / Скриншот з відео Bihus.Info

Як працює схема

Наприклад, на майданчику офіційно зареєстровано 20 паркомісць. Однак місцеві кажуть, що паркується значно більше. У результаті гроші до бюджету надходять тільки за ті 20 місць, які офіційно оформлені, а решта – в кишеню "приватнику".

Чим більше неоформених місць, тим вища сума грошей надходить у кишеню підприємців повз бюджет.

У 2021 році усі "нічні парковки" відправили на ревізію. У Київраді підготували проєкт рішення, яким хочуть збільшити кількість паркомісць. Точніше, навіть не збільшити, а просто вивести їх із тіні. Згідно з проєктом, кількість місць на "нічних парковках" хочуть збільшити у 1,5 раза – з 37 773 до 60 159.

Як це вплине на бюджет міста

За даними комунального підприємства, яке контролює і "нічні", і "денні" парковки у Києві, у 2019 році за ці послуги отримали 83,3 мільйона гривень, а в 2020 році – 94,3 мільйона гривень.



Усі "нічні парковки" відправили на ревізію / Фото "Київтранспарксервісу"

Однак результат міг би бути значно більшим, якби ви не мовчали, що під вікнами не мініпарковка, а цілий паркінг-центр з "лівими" місцями, або хоча б просто не платили неофіційним паркувальникам.