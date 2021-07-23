Столичные парковки – это ответственность специального коммунального предприятия "Киевтранспарксервис". Сейчас под ним более тысячи различных площадок для парковки в городе.

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Почему не стоит никому платить наличными

Однако коммунальное предприятие самостоятельно обслуживает не все парковки. Часть из них сдают в аренду бизнесу, а они уже собирают деньги с водителей.

Предприятие сдает бизнесу те парковки, которые в народе называют "ночными", а официально – специально оборудованными. Это там, где обычно забор, охрана и платить надо не за час, а за сутки. В основном они в спальных районах.

Также есть так называемые паркоместа для дневной парковки. Официально их называют отведенными. Как правило, они промаркированы синей полосой. Их много именно в центральных районах города. Вот их коммунальное предприятие бизнесу не сдает и обслуживает самостоятельно, а потому и должно собирать плату с водителей.



Коммунальное предприятие самостоятельно обслуживает не все парковки / Фото "Киевтранспарксервиса"

Никаких парковщиков или охранников здесь не должно быть, потому что коммунальное предприятие собирает деньги за парковку исключительно безналичным способом. Парковщиков город вообще запретил еще 4 года назад. Все эти "дяди в жилетах" – это просто развод.

Пожалуйста, не платите наличными никому. Вообще не существует такого метода оплаты за парковку. Есть безналичное мобильное приложение "Киев цифровой", есть мобильные банковские приложения Monobank и "Приват24". Возможно оплатить через терминал iPay,

– рассказал начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

И все. Больше ни одного варианта, ни одной наличности, ни одного "дяди". Впрочем, они продолжают "стричь" водителей, а с ними и город.

"Мужчины в жилетах" на улицах постоянно

В Киеве на улице Саксаганского всегда плотный трафик и припарковаться днем – еще тот вызов. Это знают не только водители, но и "мужчины в жилетах". Они тут, как на работе – с 9:00 до 18:00 и в палящее солнце, и в дождь. Им все время передают деньги. Нельзя наличными, говорите? Точно?



"Мужчины в жилетах" собирают деньги у водителей / Скриншот с видео Bihus.Info

Почему платить наличными рискованно

Платить наличными еще и рискованно. О том, что вы заплатили, знает только парковщик. Город ничего не получает, а значит вас могут оштрафовать. Это сделает инспектор по парковке. Однако не стоит путать его с неофициальными парковщиками – инспекторы штрафуют, а не паркуют.

По словам инспектора по парковке, то, что человек заплатил наличными, не освобождает его от ответственности, поэтому его все равно могут оштрафовать.

Сейчас взыскание составляет двадцатикратную стоимость часа парковки – 700 гривен штрафа. Поэтому не нужно платить наличными никаким людям.



Платить наличными за парковку рискованно / Фото "Киевтранспарксервиса"

Как платить за парковку в приложении

В приложении "Киев Цифровой" выбираете опцию "Почасовая парковка". Затем вводите номер своего авто, выбираете парковку и все – старт. Система автоматически начинает отсчет времени.

В конце просто нужно нажать "Завершить парковку", и программа снимет деньги с вашей карты, которая привязана к приложению.



Оплатить парковка очень просто / Скриншот с видео Bihus.Info

Наш опыт свидетельствует, что наглого вымогательства или шантажа нет. Да, они берут наличные. Однако это только ваш выбор, платить ли им деньги.

Справка. Если у вас требуют деньги или вы видите незаконного парковщика – зовет полицию или звоните по горячим номеру коммунального предприятия: 0-800-300-516.

Сколько выявили нарушителей

В 2020 году "Киевтранспарксервис" направил в полицию аж 20 сообщений о зафиксированных им нарушениях. В 2021 году они стали злее, но совсем немного. В течение 6 месяцев – 35 жалоб.

Кто получает деньги за парковку

Коммунальное предприятие не собирает деньги в бюджет, потому что официально отказалось от парковщиков еще 4 года назад. Однако они здесь все равно есть. Они берут деньги, но отдают их не городу, а кому-то, кто им сказал там быть. Интересно, кому?

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Мы спросили об этом у чиновников. Они говорят, что это какие-то загадочные третьи лица, которые работают по криминальной схеме. Однако и статистика заявлений от коммунального предприятия, и вялость полицейских, которые каждый день ездят мимо незаконных парковщиков, намекают, что всем так удобно и выгодно.

Одна из схем – "ночные парковки"

Есть еще специально обустроенные площадки – "ночные парковки". В основном, там есть охрана, забор. Коммунальное предприятие напрямую их не обслуживает, а отдает в аренду бизнесу. "Черных парковщиков" нет, но есть своя схема – "места призраки".



"Ночные парковки" коммунальное предприятие напрямую не обслуживает / Скриншот с видео Bihus.Info

Как работает схема

Например, на площадке официально зарегистрировано 20 паркомест. Однако местные говорят, что паркуется значительно больше. В итоге деньги в бюджет поступают только за те 20 мест, которые официально оформлены, а остальные – в карман "частнику".

Чем больше неоформленных мест, тем выше сумма денег поступает в карман предпринимателей мимо бюджета.

В 2021 году все "ночные парковки" отправили на ревизию. В Киевсовете подготовили проект решения, которым хотят увеличить количество паркомест. Точнее, даже не увеличить, а просто вывести их из тени. Согласно с проектом, количество мест на "ночных парковках" хотят увеличить в 1,5 раза – с 37 773 до 60 159.

Как это повлияет на бюджет города

По данным коммунального предприятия, которое контролирует и "ночные" и "дневные" парковки в Киеве, в 2019 году за эти услуги получили 83,3 миллиона гривен, а в 2020 году – 94,3 миллиона гривен.



Все "ночные парковки" отправили на ревизию / Фото "Киевтранспарксервиса"

Однако результат мог бы быть значительно большим, если бы вы не молчали, что под окнами не минипарковка, а целый паркинг-центр с "левыми" местами, или хотя бы просто не платили неофициальным парковщикам.