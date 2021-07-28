Инцидент произошел 27 июля вечером. Велопатрульные отмечают, что отель сделал парковку для своих нужд.

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Хотел замять ситуацию

  • Полицейские обнаружили на автостоянке BMW с наклейкой.
  • Это означало, что водитель – лицо с инвалидностью и может парковаться в соответствующем месте.
  • Однако наклейка не соответствовала правилам дорожного движения. Поэтому патрульные заподозрили, что автомобиль не должен был стоять там.
  • Велопатрульные обратились к гостинице, чтобы найти водителя.
  • Работник отеля всячески пытался уладить ситуацию и предложил переставить автомобиль. Однако это не помогло.
  • Впоследствии клиент отеля сказал: не видел знак, не позволяющий там парковаться. Соответствующих документов он не имеет. Наклейку мужчине дал отель.
  • Против водителя завели дело за парковку на месте для инвалидов.
  • Он должен заплатить штраф в размере 1700 гривен.

Во Львове водитель припарковался на месте для людей с инвалидностью, потому что имел соответствующую наклейку из отеля: видео