Чтобы не прерывать зимнюю спячку животных, их спасительница поместила рукокрылых в холодильник. Так они смогут переждать холода до потепления. А уж тогда их снова можно будет выпустить на свободу.

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Летучих мышей едва не убили городские ловушки

Татьяна рассказала, что руководит командой по спасению животных. Вместе с единомышленниками она освободила летучих мышей из подъездов и шахт лифтов.

Женщина рассказала, что обычно зимой эти создания спят. Однако часто их пробуждают прокладчики кабелей. Следовательно, животные залетают в теплые подъезды и уже не могут уснуть. Тем временем на них ожидает смертельная опасность – они могут погибнуть от переохлаждения.

Летучая мышь перебудет зиму в холодильнике спасательницы / Фото TEXTY.ORG.UA

Многие украинцы предвзято относятся к редким животным / Фото TEXTY.ORG.UA

Интересно! Некоторые виды летучих мышей могут сплачиваться в колонии численностью до 3000 особей.

Суеверия угрожают исчезновению удивительных летучих мышей

Спасатели жалуются и на то, что не меньший вред летучим мышам наносят люди, которые часто относятся к ним пристрастно. Да, некоторые верят в предрассудки и ассоциируют необычных животных с сатаной. Поэтому несчастных выметают вениками на мороз и даже убивают.

Впрочем, находятся и такие люди, которые обеспокоены сохранением фауны Украины и забирают малышей к себе, чтобы потом передать специалистам.