У Києві агресивний пілот мопеда влаштував перегони з поліцією та побив патрульного

Надзвичайний інцидент стався днями у Святошинському районі Києва. Водій порушив правила дорожнього руху та відмовився зупинятися на вимогу правоохоронців.

Порушника поліцейські помітили на вулиці Котельникова. Патрульні подали чоловіку сигнал про зупинку, однак той, побачивши червоний маячок, вирішив влаштувати перегони.

Дивіться також У Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузок: їх "здав" пильний таксист

Наздогнали втікача досить швидко, однак той не надав інспектору документи, а схопив його за одяг та почав штовхати.

Поліцейський отримав серйозні травми



40-річного порушника затримали / Фото поліції України

Правоохоронцям довелося застосовувати щодо порушника силу. Втім, чоловік виявився міцним та зміг травмувати 26-річного лейтенанта.

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який раніше не мав проблем із законом.

Порушника затримали, а потерпілого з ушкодженням руки довелося госпіталізувати у лікарню. Медики прооперували потерпілого.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Якщо провину фігуранта справи доведуть в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.