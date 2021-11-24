Про цей інцидент на проспекті Героїв повідомили журналістам 24 листопада. Проте трапився він ввечері днем раніше.

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Скільки вони могли заробити

Таксист вирішив, що має везти підозрілих людей, оскільки вони були брудні. Він це помітив, коли ті намагалися запхати до автомобіля "плоди" грабежу.

Коли туди прибули патрульні, чоловіки почали сильно нервувати. В них сильно плуталися покази, а згодом зловмисники взагалі зізнались у скоєному.

Підозрювані не змогли пояснити, для чого вони викрали підгузки. Їх затримали та відвезли до відділку для встановлення обставин.

Зверніть увагу! Ймовірні крадії мали із собою великі пачки підгузок для дорослих Tena Bed. Їхня орієнтовна ціна в інтернеті 300 – 400 гривень. Відтак така крадіжка могла дати змогу збагатитися на приблизно 5 тисяч гривень.

Інше "гучне" пограбування

11 жовтня в Дніпрі скоїли іншу надзвичайну крадіжку. Там помітили 2 жінок, які прийшли на дитяче свято й вирішили не покидати його з пустими руками.

Зловмисниці взяли гарбуз та засунули його до великої чорної сумки. Про цей вчинок стало відомо завдяки відео, яке оприлюднили очевидці.