Об этом инциденте на проспекте Героев сообщили журналистам 24 ноября. Однако случился он вечером днем раньше.
Заметьте Проснулась совесть: днепрянин долго воровал мостовую, а затем вернул ее на место
Сколько они могли заработать
Таксист решил, что должен везти подозрительных людей, поскольку они были грязными. Он это заметил, когда те пытались запихнуть в автомобиль "плоды" грабежа.
Когда туда прибыли патрульные, мужчины начали сильно нервничать. У них сильно путались показания, а впоследствии злоумышленники вообще признались в содеянном.
Подозреваемые не смогли объяснить, зачем они украли подгузники. Их задержали и отвезли в участок для установления обстоятельств.
Другое "громкое" ограбление
11 октября в Днепре совершили другую чрезвычайную кражу. Там заметили 2 женщин, которые пришли на детский праздник и решили не покидать его с пустыми руками.
Злоумышленницы взяли тыкву и засунули ее в большую черную сумку. Об этом поступке стало известно благодаря видео, которое опубликовали очевидцы.