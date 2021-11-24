Нарушителя полицейские заметили на улице Котельникова. Патрульные подали мужчине сигнал об остановке, однако тот, увидев красный маячок, решил устроить гонки.

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Догнали беглеца довольно быстро, однако тот не предоставил инспектору документы, а схватил его за одежду и начал толкать.

Полицейский получил серьезные травмы



40-летнего нарушителя задержали / Фото полиции Украины

Правоохранителям пришлось применять в отношении нарушителя силу. Впрочем, мужчина оказался крепким и смог травмировать 26-летнего лейтенанта.

Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения, который ранее не имел проблем с законом.

Нарушителя задержали, а пострадавшего с повреждением руки пришлось госпитализировать в больницу. Медики прооперировали пострадавшего.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыли уголовное производство. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Если вину фигуранта дела докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.