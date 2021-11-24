Порушника поліцейські помітили на вулиці Котельникова. Патрульні подали чоловіку сигнал про зупинку, однак той, побачивши червоний маячок, вирішив влаштувати перегони.

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Наздогнали втікача досить швидко, однак той не надав інспектору документи, а схопив його за одяг та почав штовхати.

Поліцейський отримав серйозні травми



40-річного порушника затримали / Фото поліції України

Правоохоронцям довелося застосовувати щодо порушника силу. Втім, чоловік виявився міцним та зміг травмувати 26-річного лейтенанта.

Зловмисником виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який раніше не мав проблем із законом.

Порушника затримали, а потерпілого з ушкодженням руки довелося госпіталізувати у лікарню. Медики прооперували потерпілого.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Якщо провину фігуранта справи доведуть в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.