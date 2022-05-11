У Києві авто на шаленій швидкості врізалось у блокпост: є загиблі
Джерело:поліція Києва
На Троєщині у Києві 11 травня сталась серйозна ДТП. На жаль, без загиблих не обійшлось.
Аварія виникла на Радунській вулиці. Водій Ford на високій швидкості влетів у блокпост – бетонні блоки.
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Є жертви
Машина – розбита. Водій та пасажир загинули на місці ще до приїзду лікарів. Дані водія встановлюють, а пасажиром виявився чоловік з 1978 року народження. Поліцейські почали кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
До слова, оприлюднили відео з місця аварії. Туди прибули 3 "швидких".
Дивіться відео з місця ДТП:
Людей просять бути уважними на дорогах
До Києва поступово повертаються жителі. Наразі у столиці вже перебуває близько 2,5 мільйона людей. Тому слід бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху та воєнного стану, зокрема, комендантської години.
У телеграм-каналах показали й відео самого моменту ДТП. На ньому видно, що авто справді їхало дуже швидко.
Ще одна ДТП в Києві
Дивом обійшлось без постраждалих.
Масштабна аварія на Рівненщині
Страшна аварія сталась 3 травня поблизу населеного пункту Ситне Дубенського району Рівненської області.
- Водій Mercedes-Benz Vito під час обгону зіткнувся з вантажівкою з цистерною з пальним.
- Від удару бензовоз вилетів на зустрічну та врізався у пасажирський автобус.
- Вантажівка з пальним з'їхала у кювет та вибухнула. Виникла серйозна пожежа.
Загинули 26 людей, з них 24 пасажири та двоє водіїв. Ще 11 пасажирів автобуса та водій бензовоза із травмами різного ступеня потрапили до лікарні.
У Міністерстві внутрішніх справ назвали ДТП найбільшою в Україні аварією за останнє десятиліття. Рідним загиблих висловив співчуття і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
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