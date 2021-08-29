У Києві через футбол обмежили рух транспорту та закриють кілька станцій метро

На НСК "Олімпійський" ввечері 29 серпня розпочнеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Колос" (Ковалівка). Через це у столиці обмежили рух певними вулицями, також ввечері можливе закриття кількох станцій метро.

Перед початком матчу можливе обмеження або навіть закриття санкції метро "Олімпійська". Вже після завершення спортивної зустрічі також можливо закриють такі станції, як "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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У "Київському метрополітені" пояснюють такі заходи міркуванням безпеки: аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.

Які обмеження руху на вулицях столиці

обмежено рух вулицею Великою Васильківською ;

; на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури – з 06:30 до 13:30;

– з 06:30 до 13:30; на ділянці від вулиці Фізкультури до вулиці Євгена Коновальця – з 07:30 до 13:30;

– з 07:30 до 13:30; можливе також обмеження руху на ділянках прилеглих вулиць: Ділової, Івана Федорова, Лабораторній, Предславинській та провулку Бориса Шахліна.

Обмеження руху в Києві / Зображення Патрульної поліції Києва

У поліції просять водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та обрати інші маршрути руху.