Перед началом матча возможно ограничение или даже закрытие санкции метро "Олимпийская". Уже после завершения спортивной встречи также возможно закроют такие станции, как "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Недавно В Киеве водитель хотел объехать пробку и стрелял по микроавтобусу

В "Киевском метрополитене" объясняют такие меры соображениями безопасности: чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах.

Ограничение движения на улицах столицы

ограничено движение по улице Большой Васильковской ;

; на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры – с 06:30 до 13:30;

– с 06:30 до 13:30; на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца – с 07:30 до 13:30;

– с 07:30 до 13:30; возможно также ограничение движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.



Ограничение движения в Киеве / Картинки патрульной полиции Киева

Обратите внимание! В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбрать другие маршруты движения.