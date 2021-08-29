Перед початком матчу можливе обмеження або навіть закриття санкції метро "Олімпійська". Вже після завершення спортивної зустрічі також можливо закриють такі станції, як "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Нещодавно У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу

У "Київському метрополітені" пояснюють такі заходи міркуванням безпеки: аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.

Які обмеження руху на вулицях столиці

обмежено рух вулицею Великою Васильківською ;

; на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури – з 06:30 до 13:30;

– з 06:30 до 13:30; на ділянці від вулиці Фізкультури до вулиці Євгена Коновальця – з 07:30 до 13:30;

– з 07:30 до 13:30; можливе також обмеження руху на ділянках прилеглих вулиць: Ділової, Івана Федорова, Лабораторній, Предславинській та провулку Бориса Шахліна.

Обмеження руху в Києві / Зображення Патрульної поліції Києва

Зверніть увагу! У поліції просять водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та обрати інші маршрути руху.