Перед початком матчу можливе обмеження або навіть закриття санкції метро "Олімпійська". Вже після завершення спортивної зустрічі також можливо закриють такі станції, як "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Нещодавно У Києві водій хотів об'їхати затор та стріляв по мікроавтобусу
У "Київському метрополітені" пояснюють такі заходи міркуванням безпеки: аби уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.
Які обмеження руху на вулицях столиці
- обмежено рух вулицею Великою Васильківською;
- на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури – з 06:30 до 13:30;
- на ділянці від вулиці Фізкультури до вулиці Євгена Коновальця – з 07:30 до 13:30;
- можливе також обмеження руху на ділянках прилеглих вулиць: Ділової, Івана Федорова, Лабораторній, Предславинській та провулку Бориса Шахліна.
Обмеження руху в Києві / Зображення Патрульної поліції Києва