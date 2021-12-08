У Києві через обледеніння стався масовий збій руху тролейбусів та трамваїв: відео колапсу

У столиці через обледеніння дротів стався колапс руху міського електротранспорту. Так, 8 грудня, на вулицях утворилися цілі затори з тролейбусів і навіть трамваїв.

Негода призвела до того, що тепер міський транспорт збився із графіку і рухається із великими затримками.

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Які маршрути оминати

Зокрема, наймасштабніші збої зачепили тролейбусні маршрути №3, 11, 12, 32, 43, а також один трамвайний під номером 3.

Негода не відступає

Киян попередили, що найближчим часом погодні умови не покращаться – очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Через це у місті оголосили 1 рівень небезпечності (жовтий).

Тому як пішоходів, так і водіїв закликали бути уважними на дорогах та тротуарах і подбати про свою безпеку.

Зима прийшла "зненацька"

Проблеми із транспортом почалися у столиці від самого ранку. Дощ та мороз перетворили дороги на скло, тому в годину пік там утворилися велетенські затори. Особливо небезпечно було на тих відрізках, де комунальники ще не встигли порозсипати протиожеледні суміші.

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