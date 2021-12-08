Негода призвела до того, що тепер міський транспорт збився із графіку і рухається із великими затримками.
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Які маршрути оминати
Зокрема, наймасштабніші збої зачепили тролейбусні маршрути №3, 11, 12, 32, 43, а також один трамвайний під номером 3.
Негода не відступає
Киян попередили, що найближчим часом погодні умови не покращаться – очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Через це у місті оголосили 1 рівень небезпечності (жовтий).
Через це як пішоходів, так і водіїв закликали бути уважними на дорогах та тротуарах і подбати про свою безпеку.
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