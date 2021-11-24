У Києві через ожеледь сталася масова аварія з сімома авто

У Києві на вулиці Михайла Бойчука, 18 (Печерський район) сталася масова аварія з сімома автівками. Вони зіштовхнулися вранці 24 листопада.

Серйозної автотрощі не вдалося уникнути через ожеледь на дорозі. Імовірно, водії не розрахували свою швидкість і скупчилися після зіткнення на одному місці.

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Колапс на світлофорі

Показово, що всі автівки наздогнали одна одну на світлофорі.

Через неможливість швидко загальмувати їх порозвертало у різні боки.

Крім того, аварія могла трапитися через відсутність у машинах зимової гуми.

Під час їзди на літній гумі по слизькій дорозі гальмівний шлях авто стає значно довшим.

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Схожа аварія з авто поліції на Столичному шосе

На Столичному шосе ввечері 23 листопада також сталася подвійна аварія. Там зіштовхнулися Hyundai та Ford. На місце для оформлення дорожньо-транспортної пригоди прибув патрульний екіпаж. Але в нього також врізалася попутна машина.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Масштабна аварія за участю 7 автомобілів на світлофорі на вулиці Бойчука,18. Враховуйте погодні умови та перевзувайте свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше.