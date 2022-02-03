У Києві через порушення правил евакуювали елітний Lamborghini

Київські інспектори з паркування продовжують карати водіїв, які кидають свої автівки у заборонених для паркування місцях. 3 лютого з центру Києва евакуювали люксовий спортивний кросовер Lamborghini Urus.

Фотозвітом з місця евакуації "італійця" поділився заступник мера Києва Костянтин Усов. За його словами, водій Lamborghini зупинився біля пішохідного переходу, чим наразив на небезпеку пішоходів.

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Стався інцидент неподалік від перехресті між вулицями Велика Васильківська та Саксаганського.

Автівка за кількасот тисяч доларів



Lamborghini заважав пішоходам бачити машини, а водіям – пішоходів / Фото Костянтина Усова

Судячи з фотографій, які оприлюднив посадовець, водій вкрай дорогої автівки з елітними номерами залишив машину впритул до пішохідного переходу.

Через це кросовер суттєво знизив оглядовість переходу для інших водіїв, чим наразив пішоходів на небезпеку.

Інспектори з паркування, які побачили порушення, не гаяли часу та виписали порушнику штраф. Крім того, автівку швидко завантажили на евакуатор та відвезли до штрафмайданчика.



Покарання неминуче / Фото Костянтина Усова



Інспекція з паркування працює. Зелена Lamborghini Urus з Великої Васильківської – без варіантів їде на штрафмайданчик. Lamborghini Urus знижувала оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв і скорочувала час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру, – написав Усов.

Судячи з інформації на профільних сайтах, вартість вживаної Lamborghini Urus стартує з 380 тисяч доларів. Втім, судячи з усього, власник кросовера не знайшов часу або грошей на пошук місця на платних паркінгах або на ділянці, на якій паркування не є забороненим.

Інспектори на елітність машин не зважають

Як стверджують кияни, працівники комунальної служби інспекції з паркувань не роблять виключень ні для кого. Фактично будь-яка машина, що припаркована з порушенням правил, може опинитися на штрафмайданчику. Так, наприкінці минулого року у центрі Києва евакуювали елітну Ferrari Portofino.