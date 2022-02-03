Фотоотчет с места эвакуации "итальянца" поделился заместитель мэра Киева Константин Усов. По его словам, водитель Lamborghini остановился у пешеходного перехода, чем подверг опасности пешеходов.

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Произошел инцидент неподалеку от перекрестка между улицами Большая Васильковская и Саксаганского.

Автомобиль за несколько сот тысяч долларов

Lamborghini мешал пешеходам видеть машины, а водителям – пешеходов / Фото Константина Усова

Судя по фотографиям, обнародованным чиновником, водитель крайне дорогого автомобиля с элитными номерами оставил машину вплотную к пешеходному переходу.

Поэтому кроссовер существенно снизил обзорность перехода для других водителей, чем подверг пешеходов опасности.

Инспекторы по парковке, увидевшие нарушения, не теряли времени и выписали нарушителю штраф. Кроме того, автомобиль быстро погрузили на эвакуатор и отвезли в штрафплощадку.

Наказание неизбежно / Фото Константина Усова

Инспекция по парковке работает. Зеленая Lamborghini Urus с Большой Васильковской – без вариантов едет на штрафплощадку. Lamborghini Urus снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру, – написал Усов.

Судя по информации на профильных сайтах, стоимость подержанной Lamborghini Urus стартует с 380 тысяч долларов. Впрочем, судя по всему, владелец кроссовера не нашел времени или денег на поиск места на платных паркингах или на участке, на котором парковка не запрещена.

Инспекторы на элитность машин не обращают внимания

Как утверждают киевляне, работники коммунальной службы инспекции по парковкам не делают исключений ни для кого. Фактически любая машина, припаркованная с нарушением правил, может оказаться на штрафплощадке. Так, в конце прошлого года в центре Киева были эвакуированы элитная Ferrari Portofino.