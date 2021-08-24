У Києві на честь Дня Незалежності перевдягли скульптури малюків-засновників: фото

Скульптури на Поштовій площі, які символізують маленьких Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь, стали виглядати як представники найважливіших професій сучасної України. Перевдягнув їх автор композиції Володимир Журавель.

До Дня Незалежності України малюки-засновники отримали одяг бійців сухопутних, морських та повітряних сил України. Дівчинка ж постала в образі медика.

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Про свою акцію, присвячену Дню Незалежності України, повідомив у фейсбуці автор скульптур.

Традиційне перевтілення

Скульптури малюків-засновників перевдягають фактично до кожного свята чи якоїсь урочистої події. Напередодні Євро-2020 їх одягли у форму збірної України. До цього скульптури отримали боксерські рукавички на честь дня народження Віталія Кличка.



Друзі, з днем Незалежності України! Слава Україні! Героєм слава!

– привітав українців скульптор.

Дивіться фото з перевдягнутими скульптурами малюків-засновників Києва / Фото Володимира Журавля: