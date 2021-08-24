Це трапилось на Хрещатику. У Марші беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових.

До теми У Києві стартував Марш захисників: фото й відео з масштабної події

На Марші виконали відомий хіт, присвячений лідеру Кремля

Учасники маршу заспівали відому фанатську кричалку, присвячену президенту Росії,

– мовиться у повідомленні.

Учасники маршу пройшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності.

На Марші прокричали "Путін х***о": дивіться відео

Зверніть увагу! Перед Маршем захисників крокували військові ЗСУ. У параді взяли участь орієнтовно 5 тисяч службовців. На Хрещатику крокували 3 колони – піша, повітряна та механізована. Також було понад 100 літальних апаратів.

Коротко про Марш Незалежності у Києві