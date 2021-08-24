Это случилось на Крещатике. В Марше участвуют ветераны, волонтеры и родственники военных.

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На Марше выполнили известный хит, посвященный лидеру Кремля

Участники марша спели известную фанатскую кричалку, посвященную президенту России,

– говорится в сообщении.

Участники марша прошли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь до Крещатика и Майдана Независимости.

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Обратите внимание! Перед Маршем защитников шагали военные ВСУ. В параде приняли участие ориентировочно 5 тысяч служащих. На Крещатике шагали 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная. Также было более 100 летательных аппаратов.

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