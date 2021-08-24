Ко Дню Независимости Украины малыши-основатели получили одежду бойцов сухопутных, морских и воздушных сил Украины. Девочка предстала в образе медика.

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О своей акции, посвященной Дню Независимости Украины, сообщил в фейсбуке автор скульптур.

Традиционное перевоплощение

Скульптуры малышей-основателей переодевают фактически к каждому празднику или какому-то торжественному событию. Накануне Евро-2020 их одели в форму сборной Украины. До этого скульптуры получили боксерские перчатки в честь дня рождения Виталия Кличко.

Друзья, с днем Независимости Украины! Слава Украине! Героем слава!

– поприветствовал украинцев скульптор.

Смотрите фото с переодетыми скульптурами малышей-основателей Киева / Фото Владимира Журавля: