До Дня Незалежності України малюки-засновники отримали одяг бійців сухопутних, морських та повітряних сил України. Дівчинка ж постала в образі медика.
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Про свою акцію, присвячену Дню Незалежності України, повідомив у фейсбуці автор скульптур.
Традиційне перевтілення
Скульптури малюків-засновників перевдягають фактично до кожного свята чи якоїсь урочистої події. Напередодні Євро-2020 їх одягли у форму збірної України. До цього скульптури отримали боксерські рукавички на честь дня народження Віталія Кличка.
Друзі, з днем Незалежності України! Слава Україні! Героєм слава!
– привітав українців скульптор.
Дивіться фото з перевдягнутими скульптурами малюків-засновників Києва / Фото Володимира Журавля: