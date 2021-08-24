До Дня Незалежності України малюки-засновники отримали одяг бійців сухопутних, морських та повітряних сил України. Дівчинка ж постала в образі медика.

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Про свою акцію, присвячену Дню Незалежності України, повідомив у фейсбуці автор скульптур.

Традиційне перевтілення

Скульптури малюків-засновників перевдягають фактично до кожного свята чи якоїсь урочистої події. Напередодні Євро-2020 їх одягли у форму збірної України. До цього скульптури отримали боксерські рукавички на честь дня народження Віталія Кличка.



Друзі, з днем Незалежності України! Слава Україні! Героєм слава!

– привітав українців скульптор.

Дивіться фото з перевдягнутими скульптурами малюків-засновників Києва / Фото Володимира Журавля: