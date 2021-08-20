У Києві чоловік ледве не вбив дітей, скинувши на дитячий майданчик рулон шпалер: відео 18+

Надзвичайний інцидент, під час якого могли загинути діти, стався у ЖК "Патріотика" у Києві ввечері, коли на дитячому майданчику було багато дітей та дорослих. Після того, як важкий предмет впав, його власник спустився та влаштував скандал.

На місце події викликали поліцію, однак патрульні прибули майже через годину після інциденту. Правоохоронцям двері квартири, де нібито мешкає чоловік, не відчинили.

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Копи сказали, що напишуть про інцидент дільничому, однак дали зрозуміти, що той навряд зможе притягнути зловмисника до відповідальності.

Посварився та поїхав

Як розповіли очевидці інциденту в коментарі 24 каналу, подія сталася у дворі будинку на вулиці Софії Русової, 3 близько 19:00 20 серпня.

Чоловік, який буцімто посварився з жінкою, кинув рулон шпалер з вікна. Впав він посеред дитячого майданчика, на якому було дуже багато людей.

Згодом, коли обурені батьки вже почали з'ясовувати, що саме сталося, зловмисник сам вийшов у двір. Діалог з людьми він розпочав зі сварки.

Він одразу став нахабно питати у одного з очевидців, чи той одружений. Потім дав зрозуміти, що йому байдуже на поліцію та закликав "дзвонити мусорам".

Забравши шпалери, чоловік сів до своєї автівки та поїхав.

Коли ж на місце події прибули патрульні, вони піднялися до квартири на 24 поверсі, де може жити зловмисник. Втім, поспілуватися з власниками житла їм не вдалося.

Дивіться відео з чоловіком, який з 24 поверху викинув рулон шпалер на дитячий майданчик:

Не перший випадок

Мешканці будинку, звідки впав рулон, кажуть, що інциденти з викиданням важких предметів з висоти деякий час тому був звичайним явищем. Втім, як їм вдалося з'ясувати, бавилася цим дівчина-підліток. Тоді люди багато разів зверталися до дільничого поліцейського, але він жодного разу не відреагував на численні заяви.