У Києві чоловік перестрибнув через відбійник і загинув під колесами авто
Джерело:Нацполіція Києва
На Академіка Палладіна в Києві чоловік вирішив перебігти дорогу в недозволеному місці. Він перестрибнув через металевий відбійник і потрапив під колеса Volkswagen. Унаслідок ДТП пішохід загинув.
Водій Volkswagen не встиг зреагувати, адже все сталося надто раптово. Аварія сталася ввечері 20 вересня. На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
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Вирішив перебігти дорогу
Пішохід вирішив перебігти дорогу в забороненому місці. Він швидко вибіг на трасу й перестрибнув через металевий відбійник під час руху авто.
Раптово в чоловіка влетів легковик. Від завданих травм пішохід помер на місці.
Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
Люди кажуть, що поруч був підземний перехід, розташований через кілька десяток метрів. Тому чоловік міг спокійно перейти на інший бік вулиці. Проте пішохід чомусь вирішив перебігти дорогу в забороненому місці.
Він перестрибнув через металевий відбійник / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
На місці працювали медики та правоохоронці. Унаслідок ДТП серйозно ускладнився рух у бік ТРЦ Lavina, адже для проїзду лишилася лише одна смуга.
У пішохода влетів легковик і він помер на місці / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР. Стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Тривають слідчі дії.
Чоловік перебігав дорогу і потрапив під авто: відео Kyiv Operativ 18+