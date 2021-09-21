Водитель Volkswagen не успел среагировать, ведь все произошло слишком внезапно. Авария произошла вечером 20 сентября. В полиции еще не прокомментировали произошедшее.

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Решил перебежать дорогу

Пешеход решил перебежать дорогу в запрещенном месте. Он быстро выбежал на трассу и перепрыгнул через металлический отбойник во время движения авто.

Внезапно в мужчину влетела легковушка. От нанесенных травм пешеход скончался на месте.



Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте / Фото с телеграмма "Киев Оперативный"

Люди говорят, что рядом был подземный переход, расположенный через несколько десяток метров. Поэтому мужчина мог спокойно перейти на другую сторону улицы. Однако пешеход почему-то решил перебежать дорогу в запрещенном месте.



Он перепрыгнул через металлический отбойник / Фото с телеграмма "Киев Оперативный"

На месте работали медики и правоохранители. В результате ДТП серьезно осложнилось движение в сторону ТРЦ Lavina, ведь для проезда осталась лишь одна полоса.



В пешехода влетела легковушка, и он скончался на месте / Фото с телеграмма "Киев Оперативный"

Мужчина перебегал дорогу и попал под авто: видео Kyiv Operativ 18+