Водій Volkswagen не встиг зреагувати, адже все сталося надто раптово. Аварія сталася ввечері 20 вересня. У поліції ще не прокоментували подію.

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Вирішив перебігти дорогу

Пішохід вирішив перебігти дорогу в забороненому місці. Він швидко вибіг на трасу й перестрибнув через металевий відбійник під час руху авто.

Раптово в чоловіка влетів легковик. Від завданих травм пішохід помер на місці.



Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

Люди кажуть, що поруч був підземний перехід, розташований через кілька десяток метрів. Тому чоловік міг спокійно перейти на інший бік вулиці. Проте пішохід чомусь вирішив перебігти дорогу в забороненому місці.



Він перестрибнув через металевий відбійник / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

На місці працювали медики та правоохоронці. Унаслідок ДТП серйозно ускладнився рух у бік ТРЦ Lavina, адже для проїзду лишилася лише одна смуга.



У пішохода влетів легковик і він помер на місці / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

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