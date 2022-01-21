У Києві декомунізували парк "Перемога"

З вхідної групи до парку "Перемога" у Дніпровському районі Києва зникла радянська символіка. 20 січня з мармурових плит біля входу прибрали знак ордена "Перемога".

Хто саме звільнив місцевих мешканців від потреби кожного разу при відвідуванні парка дивитися на символіку країни-загарбника, невідомо. Повідомлення про демонтаж символів розмістили у спільноті "Декомунізація. Україна" у фейсбуці.

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У дописі активісти не пояснили, чи то вони власноруч демонтували символіку, або це зробили комунальники.

Патріоти проти назви парку



Так виглядав вхід до парку "Перемога" до декомунізації / Фото "Декомунізація. Україна"

Судячи з фотографій, раніше на вході до парку "Перемога" була мармурова стіна з символом ордену на честь перемоги над німецькими загарбниками.

Після декомунізації на стіні залишилася лише назва парку.

Однак у коментарях до допису кияни зазначили, що було б непогано перейменувати й сам парк, оскільки його назва асоціюється саме з версією російської пропаганди про Вітчизняну війну.

Київ поступово декомунізують

Після прийняття закону про визнання комуністичного режиму аналогічного нацистському у столиці поступово змінюють назви вулиць, станцій метро та зупинок.

Крім того, з різноманітних об'єктів знімають символіку СРСР. Так, 17 січня у Києві зникла зупинка швидкісного трамваю Миколи Ватутіна. Замість назви на честь ката українського народу Миколи Ватутіна станцію назвали іменем Шухевича. Відповідне рішення про перейменування у Київраді було прийняте ще у 2017 році.