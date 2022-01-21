Кто именно освободил местных жителей от необходимости каждый раз при посещении парка смотреть на символику страны-захватчика, неизвестно. Сообщение о демонтаже символов разместили в сообществе "Декоммунизация. Украина" в Фейсбуке.

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В заметке активисты не объяснили, то ли они собственноручно демонтировали символику, или это сделали коммунальщики.

Патриоты против названия парка



Так выглядел вход в парк "Победа" до декоммунизации / Фото "Декоммунизация. Украина"

Судя по фотографиям, ранее на входе в парк "Победа" была мраморная стена с символом ордена в честь победы над немецкими захватчиками.

После декоммунизации на стене осталось лишь название парка.

Однако в комментариях к сообщению киевляне отметили, что было бы неплохо переименовать и сам парк, поскольку его название ассоциируется именно с версией российской пропаганды об Отечественной войне.

Киев постепенно декоммунизируют

После принятия закона о признании коммунистического режима аналогичным нацистскому в столице постепенно меняют названия улиц, станций метро и остановок.

Кроме того, с разнообразных объектов снимают символику СССР. Так, 17 января в Киеве исчезла остановка скоростного трамвая Николая Ватутина. Вместо названия в честь палача украинского народа Николая Ватутина станцию назвали именем Шухевича. Соответствующее решение о переименовании в Киевсовете было принято еще в 2017 году.