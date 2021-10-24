У Києві до кінця дня оголосили штормове попередження
24 жовтня 2021 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики оголосили у Києві штормове попередження через посилення вітру. У місті оголошений жовтий рівень небезпеки.
Штормове попередження у столиці діятиме до вечора 24 жовтня.
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Прогнозують сильний вітер
У Києві до кінця дня можливий сильний вітер зі швидкістю 15 – 18 метрів на секунду, через що синоптики оголосили 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.
Через штормове попередження у КМДА опублікували основні рекомендації як діяти під час сильного вітру.
- Щільно зачинити вікна. Прибрати з балкона предмети, які можуть випасти назовні.
- Якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно уникати високих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
- У випадку посилення вітру краще сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.
- Не паркувати автомобілів біля високих дерев, особливо тополь.
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